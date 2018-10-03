Президент утвердил законопроект о сохранении украинских лесов

Согласно Закону, в несколько раз повышены штрафы за незаконную рубку и уничтожение лесных культур и молодняка. Такие правки будут внесены во все законодательные акты, регулирующие этот род деятельности.

Правительство будет обязано разработать комплексную программу восстановления лесного фонда Украины и определить первоочередные объемы работ по восстановлению лесов и лесоразведения, охраны лесов от пожаров, защиты от вредителей и болезней, других лесохозяйственных мероприятий.

Также этот закон позволит восстановить экологическую безопасность Украины и создаст действенный механизм предупреждения совершения преступлений, связанных с незаконным вырубкой.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", для юга Украины вскоре может потерять актуальность такое понятие как "климатическая зима". И хотя количество осадков, выпадающих в нашей стране за год, останется примерно на нынешнем уровне, основная их часть будет приходиться на зиму и весну.