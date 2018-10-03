12:10 03.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент предлагает оставить особый статус на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области до 31 декабря 2019 года включительно.

Президент предлагает оставить особый статус на Донбассе

Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Текст законопроекта пока недоступен, но обозначен как неотложный. В объяснительной записке указано, что продолжение особого порядка будет способствовать созданию необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Вместе с тем новый документ будет действовать с учетом прошлогоднего закона, то есть особый порядок вступит в силу, когда будут выведены все вооруженные формирования. Речь идет о боевиках, наемниках и военной техники, которыйе должны быть выведены с территории Украины.

Как сообщал УРА-Информ, закон об особом порядке местного самоуправления на оккупированных территориях был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.


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