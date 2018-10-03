Новым президентов Ирака стал Бархам Салих

Им стал представитель партии Патриотический союз Курдистана Бархама Салиха. Как сообщает Anadolu Agency, это уже четвертый президент страны и за него проголосовали

219 из 272 депутатов.

Его соперник был представитель Демократической партии Курдистана Фуад Хусейн. Он набрал лишь 22 голоса.

Президент Ирака был избран во втором туре, поскольку в первому туре ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов. Во втором туре победителю требовалось набрать простое большинство голосов.

При этом во время своей инаугурационной речи Салих заявил, что будет защищать целостность страны и пообещал стать президентом всего Ирака, а не его определенной части.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. парламентские выборы в стране состоялись 12 мая. Победу в них одержал блок "ас-Сайрун", возглавляемый шиитским богословом Муктадой ас-Садром. В начале июля парламент Ирака принял законопроект, предписывающий ручной пересчет всех голосов, отданных на парламентских выборах. Такое решение законодательное собрание страны приняло на фоне сообщений о мошенничестве на выборах, ранее появившихся в местных СМИ.