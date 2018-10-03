07:45 03.10.2018 | Политика | Новости
100204855:Polishuk

Новым президентов Ирака стал Бархам Салих

Парламент Ирака во вторник, 2 октября 2018, избрал нового президента страны.

Новым президентов Ирака стал Бархам Салих

Им стал представитель партии Патриотический союз Курдистана Бархама Салиха. Как сообщает Anadolu Agency, это уже четвертый президент страны и за него проголосовали

219 из 272 депутатов.

Его соперник был представитель Демократической партии Курдистана Фуад Хусейн. Он набрал лишь 22 голоса.

Президент Ирака был избран во втором туре, поскольку в первому туре ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов. Во втором туре победителю требовалось набрать простое большинство голосов.

При этом во время своей инаугурационной речи Салих заявил, что будет защищать целостность страны и пообещал стать президентом всего Ирака, а не его определенной части.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. парламентские выборы в стране состоялись 12 мая. Победу в них одержал блок "ас-Сайрун", возглавляемый шиитским богословом Муктадой ас-Садром. В начале июля парламент Ирака принял законопроект, предписывающий ручной пересчет всех голосов, отданных на парламентских выборах. Такое решение законодательное собрание страны приняло на фоне сообщений о мошенничестве на выборах, ранее появившихся в местных СМИ.


Поделиться
Читайте также:
 
В Лондоне мужчина напал с ножом на пассажиров метро На Днепропетровщине установили рекордный железный герб Украины - ФОТО В Кривом Роге полиция обнаружила подпольный НПЗ - ВИДЕО В Стамбуле автомобиль наехал на пешеходов, пострадали пять человек
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив