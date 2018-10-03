14:28 03.10.2018 | Политика | Новости
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НАТО осудила Россию за Керченский мост

НАТО с особым вниманием наблюдает за Российской Федерацией, и критикует ее за провокации в Азовском море и продолжение агрессии в отношении Украины. Об этом сообщается на официальной странице Альянса.

НАТО осудила Россию за Керченский мост

В представительстве заявили, что проблемы со свободной навигацией в Азовском море могут быть связаны со строительством Керченского моста. Данная проблема лишь дополнила другие серьезные нарушения Кремля в аннексированном Крыму.

Дипломаты также отмечают ситуации с правами человека в оккупированном полуострове и на территории Донбасса. Согласно последним заявлениям, Россия ответит за нарушения.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", отказ македонских избирателей одобрить переименование своей страны, на первый взгляд, кажется вопросом исключительно местного значения. Но результат референдума будет широко рассматриваться как знаменательная победа Владимира Путина, неудач ЕС и НАТО и очередной тревожный пример способности и готовности России влиять на демократический процесс в западных странах.


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