12:18 03.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин предлагает начать дискуссию о двойном гражданстве

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что по состоянию на 3 октября уместно поговорить о двойном гражданстве в Украине. Об этом глава МИД сообщил в своей статье для ЕвроПравды.

Климкин предлагает начать дискуссию о двойном гражданстве

По словам Климкина, в Украине десятки или даже сотни тысяч людей имеют паспорта соседних стран. Поэтому, нужно наконец-то начать дискуссию об отношении государства к этой многочисленной группе соотечественников, считает он.

Вместе с тем украинский министр подчеркнул, что соответствующие решение должно быть таким, чтобы не в коем случае не повредило людям с двойным гражданством, а, наоборот, освободило их от необходимости скрывать его. При этом он считает, что вопрос двойного российско-украинского гражданства должна рассматриваться отдельно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейская комиссия призывает страны Европейского союза к большей сдержанности при предоставлении гражданства выходцам из третьих стран. Еврокомиссия следит за развитием ситуации с так называемыми "золотыми паспортами" с "большим беспокойством".


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