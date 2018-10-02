21:15 02.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100204839:Polishuk

За незаконное использование наименования и символики Нацполиции в Украине теперь будут штрафовать

Верховная рада Украины во вторник, 2 октября, поддержала за основу и в целом законопроект №7474.

За незаконное использование наименования и символики Нацполиции в Украине теперь будут штрафовать

Документ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об использовании наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины" поддержали 233 народных депутатов.

Документом, в частности, устанавливается, что использование наименования полиции или производных от него, в том числе изложенных на иностранном языке, признаков принадлежности к полиции осуществляется полицией, а в других случаях - по решению руководителя полиции.

Пори этом незаконное использование таких наименований влечет наложение штрафа от одного до двуз тысяч не облагаемых минимумов доходов граждан, а это от 17 до 34 тысячи гривен.

При этом незаконное использование органами госвласти наименования Нацполиции влечет наложение штрафа на физических лиц-предпринимателей, должностных лиц органов госвласти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений от двух до трех тысяч таких минимумов, а это от 34 до 51 тысяча гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная рада Украины во вторник, 2 октября, приняла во втором чтении законопроект №6149. За документ "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Третьего дополнительного протокола и Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче" отдали свои голоса 230 народных депутатов. При этом документ принялся после нескольких неудачных попыток.


Поделиться
Читайте также:
 
Нацбанк на среда ослабил курс гривны В АП сказали сколько тратит Порошенко на рекламу Томоса Андрей Данилко рассказал о выступлениях в России Кинорежиссер Олег Сенцов скоро будет обменян на трех россиян, задержанных в США?
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив