США призывает Венгрию не блокировать заседаний комиссии Украина-НАТО

Штаты призывают Венгрию не противодействовать ее проведению. Такое заявление во вторник, 2 октября, на пресс-конференции сделала представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон.

По ее словам, Украина является одним из ключевых партнеров, союзников, которых имеет НАТО и с которыми работает для обеспечения устойчивого управления. Россия отрицают это, но я думаю, НАТО делает все, чтобы помочь украинцам получить независимость, - процесс, который они для себя уже начали, - поясила она, добавив, что на Майдане народ стоял за желание быть в Евросоюзе и НАТО и мы хотим сделать все, чтобы помочь ему в этом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня президент Петр Порошенко подписал указ "О годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина - НАТО". Документом утверждается Положение о разработке годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО и оценки результатов их выполнения.