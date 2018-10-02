Россия может вернутся в ПАСЕ при одном условии

Как заявил в кулуарах парламента глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, перед РФ стоят важные задачи: освобождение украинских политзаключенных и военнопленных, согласие на размещение миротворцев ООН на всей территории Донбасса, проведение переговоров по статусу ныне оккупированного Крыма.

Именно такие три шага, по мнению политика, создадут предпосылки для возвращения российской делегации в организацию.

Только после выполнения всех обязательств, будет ясна судьба российского перебивания в ПАСЕ.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Парламентская ассамблея Совета Европы по результатам дебатов относительно украинских политзаключенных, приняла соответствующую резолюцию. В ней, в частности, Ассамблея призвала Россию освободить всех политических заключенных.