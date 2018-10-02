11:39 02.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко подтвердил ратификацию о сотрудничестве Украины и Польши в сфере обороны

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О ратификации Генерального соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны".

Порошенко подтвердил ратификацию о сотрудничестве Украины и Польши в сфере обороны

Об этом информирует пресс-служба главы страны.

Данный документ сможет создать предпосылки для развития украинского-польского сотрудничества в сфере обороны.

Таким образом, страны будут обмениваться информацией, совместно демонстрировать вооружение и военное оборудования, разрабатывать военные научные программы, двусторонние и многосторонние военные учения.

Также соседние страны будут разрабатывать культурные мероприятия и соревнования в этой сфере.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко анонсировал закупку Украиной противовоздушной обороны у Соединенных Штатов Америки. По словам Порошенко, Украине необходима такая оборона, так как есть угроза массивных авиационных нападений со стороны России. Поэтому, если Россия пойдет на это, она должна понимать, как дорого может за это заплатить.


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