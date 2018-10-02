Народные депутаты осудили попытки вернуть Россию в ПАСЕ

За документ "О Заявлении Верховной рады Украины в связи с ситуацией, сложившейся в Парламентской Ассамблее Совета Европы" отдали свои голоса 242 народных депутатов. При этом в тексте документа, в частности, сказано, что Верховная рада Украины осуждает попытки снять санкции с постоянной делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы в обход резолюций Ассамблеи и внесения изменений в уставные документы, которые изменяют основополагающие принципы деятельности организации.

Народные депутаты также поручили главе парламента Андрею Парубию обеспечить безотлагательное направление текста заявления в ПАСЕ и в парламенты государств-членов Совета Европы.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, парламент Литвы призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы не возобновлять права делегации России в этой организации. Соответствующую резолюцию одобрили почти единогласно.

Как сообщал УРА-Информ, в резолюции парламент Литвы выразил разочарование тем, что Россия с 2014 года не выполняет свои международные обязательства, а также пытается снять санкции и изменить порядки в Совете Европы.