МИД готовит резолюцию в ООН о милитаризации оккупированного Крыма, - Климкин

Министерство иностранных дел Украины в ближайшее время начнет готовить проект резолюции Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций по милитаризации Россией оккупированного Крыма.
Это будет отдельная резолюция именно по милитаризации оккупированного Крыма, поскольку есть подозрение, что на аннексированном полуострове могли разместить ядерное оружие. Об этом в понедельник, 1 октября, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
По словам министра, поставки военной техники в горячие точки мира, например, в Сирию, осуществляются Россией именно с территории полуострова. Украина подозревает, что в оккупированном Крыму могли разместить ядерное оружие или инфраструктуру для него, - пояснил министр, добавив, что Россия превратила Крым в одну большую свою военную базу.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры 30 государств присоединились к совместному заявлению по оккупированному Крыму в поддержку Украины.