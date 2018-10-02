08:32 02.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД готовит резолюцию в ООН о милитаризации оккупированного Крыма, - Климкин

Министерство иностранных дел Украины в ближайшее время начнет готовить проект резолюции Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций по милитаризации Россией оккупированного Крыма.

МИД готовит резолюцию в ООН о милитаризации оккупированного Крыма, - Климкин

Это будет отдельная резолюция именно по милитаризации оккупированного Крыма, поскольку есть подозрение, что на аннексированном полуострове могли разместить ядерное оружие. Об этом в понедельник, 1 октября, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам министра, поставки военной техники в горячие точки мира, например, в Сирию, осуществляются Россией именно с территории полуострова. Украина подозревает, что в оккупированном Крыму могли разместить ядерное оружие или инфраструктуру для него, - пояснил министр, добавив, что Россия превратила Крым в одну большую свою военную базу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры 30 государств присоединились к совместному заявлению по оккупированному Крыму в поддержку Украины.


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