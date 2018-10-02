18:52 02.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100204834:labazovych

Кучма завершил работу представителя Украины в ТКГ по Донбассу

Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма завершил работу в ТКГ по Донбассу в Минске. По этому поводу он выразил огромную благодарность коллегам за совместную работу и подвел итоги своей деятельности.

Кучма завершил работу представителя Украины в ТКГ по Донбассу

Об этом сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на своей страничке в Facebook.

По ее словам, Леонид Кучма завершил свою роботу в ТКГ по Донбассу из-за критического возраста. В частности, под критическим возрастом подразумевается юбилей Леонида Даниловича, который был в августе.

Также Дарка Олифер отметила, что во время переговоров о выходе из Трехсторонней контактной группы Кучма поблагодарил представителей Белоруссии за содействие в организации переговорного процесса. В свою очередь Мартин Сайдик от имени Трехсторонней контактной группы принес благодарность Леониде Кучму за его вклад в Минский процесс, а также за его мудрость и преданность своему государству - Украине, обнаруженные во время переговорного процесса в Минске.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Леонид Кучма заявил о безосновательных фактах переносить площадку переговоров из Минска. По его мнению, такие действия будут совсем необдуманными. Ведь сейчас никто не дает гарантии, что переговоры в такик странах, как Швейцария, Швеция и Финляндия будут проводится на высшем уровне.


Поделиться
Читайте также:
 
На украинских АЗС подорожал бензин В Киевсовете предлагают отказаться от маршруток в столице Приток иностранных инвестиций в экономику Украины превысил 1,5 млрд долларов В Балтийском море на пароме с сотнями пассажиров произошел пожар
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив