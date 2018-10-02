Кучма завершил работу представителя Украины в ТКГ по Донбассу

Об этом сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на своей страничке в Facebook.

По ее словам, Леонид Кучма завершил свою роботу в ТКГ по Донбассу из-за критического возраста. В частности, под критическим возрастом подразумевается юбилей Леонида Даниловича, который был в августе.

Также Дарка Олифер отметила, что во время переговоров о выходе из Трехсторонней контактной группы Кучма поблагодарил представителей Белоруссии за содействие в организации переговорного процесса. В свою очередь Мартин Сайдик от имени Трехсторонней контактной группы принес благодарность Леониде Кучму за его вклад в Минский процесс, а также за его мудрость и преданность своему государству - Украине, обнаруженные во время переговорного процесса в Минске.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Леонид Кучма заявил о безосновательных фактах переносить площадку переговоров из Минска. По его мнению, такие действия будут совсем необдуманными. Ведь сейчас никто не дает гарантии, что переговоры в такик странах, как Швейцария, Швеция и Финляндия будут проводится на высшем уровне.