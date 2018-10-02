16:52 02.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Комитет Рады поддержал постановление об увольнении Супрун

Глава Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец поприветствовала постановление об обращении к правительству с требованием уволить и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, а также заместителя министра Александра Линчевского.

Комитет Рады поддержал постановление об увольнении Супрун

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Как отметила Богомолец, соответствующие решение об увольнении было принято единогласно. Теперь комитет должен будет рассмотреть проект постановления о несоответствии Супрун и ее заместителя Александра Линчевского занимаемым должностям, а также обращение в Кабинет Министров с требованием об их отставке.

Вместе с тем глава комитета подчеркнула, что постановление об обращении к правительству с требованием освободить Супрун зарегистрировала группа народных депутатов в июле. Ранее парламентский комитет по вопросам здравоохранения решил обратиться к Нацполиции по поводу действий руководства Министерства здравоохранения относительно пациентов, нуждающихся в лечении за рубежом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Супрун инициировала кадровые перестановки в Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. По ее инициативе 19 сентября Кабмин отстранил главу службы Наталью Гудзь и ее первого заместителя. В Минздраве подчеркивали, что из-за действий руководства Гослекслужбы неоднократно останавливался процесс иммунизации украинцев.


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