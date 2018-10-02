09:15 02.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты во вторник попытаются внести изменения в Налоговый кодекс

Верховная рада Украины во вторник, 2 октября, на сегодняшнем пленарном заседании планируют рассмотреть проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс".

Депутаты во вторник попытаются внести изменения в Налоговый кодекс

Как сказано в повестке дня парламента, опубликованной на сайте Рады, сегодня народные депутаты рассмотрят в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия булингу, внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия развитию промышленности, инвестиционной деятельности, защиты и гарантирования прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности".

Кроме того, планируется внесение изменений в Уголовный кодекс Украины относительно неотвратимости наказания за отдельные преступления против собственности, безопасности движения и эксплуатации транспорт.

Во втором чтении народные депутаты планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений к ЗУ "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование", внесение изменений в Закон Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование", а также проект закона "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Третьего дополнительного протокола и Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера глава парламента Андрей Парубий пообещал, что на этой пленарной неделе Верховная рада должна рассмотреть во втором чтении проект закона "О внесении изменений в уставы Вооруженных сил Украины". Документ необходимо будет рассмотреть в четверг. Он уже готов к рассмотрению во втором чтении, - заверил он.


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