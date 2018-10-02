Депутаты приняли президентский законопроект об изменениях в УПК

За документ "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Третьего дополнительного протокола и Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче" отдали свои голоса 230 народных депутатов. При этом документ принялся после нескольких неудачных попыток.

Вместе с тем его целью является имплементация в законодательство Украины положений Третьего и Четвертого дополнительных протоколов к Европейской конвенции о выдаче. Изменения направлены на совершенствование существующей процедуры экстрадиции из Украины правонарушителей, которых разыскивают компетентные органы иностранного государства для проведения расследования по уголовному делу или исполнения приговора.

Законом,в частности. Предусматривается, что лицо теперь может само просить о применении в отношении него упрощенного порядка выдачи сразу же после задержания в связи с пребыванием в международном розыске, не дожидаясь поступления формального запроса об экстрадиции.

Вместе с тем упрощенный порядок выдачи не применяется в случае привлечения лица к уголовной ответственности или отбывания наказания на территории Украины, если есть основания полагать, что выдача может противоречить интересам защиты национальной безопасности Украины, или что разыскиваемое лицо является гражданином Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президентский законопроект №6149 депутаты приняли в первом чтении в июле 2017 года.