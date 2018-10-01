В Венгрии заявили, что не намерены отзывать консула из Берегово

Независимо от того, насколько украинцы это рекомендуют он будет работать. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Венгрии Тамаша Менцера, опубликованного в понедельник, 1 октября, на сайте правительства страны.

В документе также напоминается, что на прошлой неделе глава МИД Петер Сийярто провел встречу с украинским коллегой Павлом Климкиным во время Генеральной ассамблеи ООН, на которой украинский министр подтвердил, что в Украине нет закона, который запрещает гражданам иметь паспорт другой страны.

Кроме того, как отметил Менцер, законом не запрещено предоставление паспорта другой страны, и не является преступлением то, что кто-то сообщил о наличии паспорта другой страны.

Менцер также подчеркнул, что события в венгерском консульстве в закарпатском городе "согласуются с венгерским и международным правом и не противоречат любым украинским нормам".

Напомним, министр иностранных дел Украины пообещал, что украинская сторона должным образом отреагирует на выдачу венгерским консульством жителям Закарпатья венгерских паспортов.

Как сообщал УРА-Информ. в консульстве Венгрии в Берегово "с бокалом шампанского" гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.