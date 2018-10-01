10:59 01.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине в понедельник стартует осенний призыв в армию

В Украине в понедельник, 1 октября, стартовал призыв в армию.

В Украине в понедельник стартует осенний призыв в армию

Осенний призыв продлится до 30 декабря. Согласно решению правительства, в ходе осенней призывной кампании на военную службу планируют привлечь почти 18 тысяч человек.

В частности, как сказано в указе президента №274/2018, опубликован на сайте главы государства, в Вооруженные силы Украины поступят 9010 призывников, в Государственной спецслужбы транспорта - 900, в Национальной гвардии - 6500, Государственной пограничной службы - 1550.

Также сообщается, что на проведение осеннего призыва выделят 65 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале сентября президент Петр Порошенко подписал указ, которым осенний призыв продлили до декабря. До этого планировалось, что кампания продлится до ноября. Позже в Генеральном штабе пояснили, что срок призыва на военную службу продлен из-за увеличения количества призывников.


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