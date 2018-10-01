13:42 01.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине появятся американские системы ПВО

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал закупку Украиной противовоздушной обороны у Соединенных Штатов Америки.

В Украине появятся американские системы ПВО

Об этом гарант заявил в интервью CNN во время своего визита в Нью-Йорк.

По словам Порошенко, Украине необходима такая оборона, так как есть угроза массивных авиационных нападений со стороны России. Поэтому, если Россия пойдет на это, она должна понимать, как дорого может за это заплатить.

Глава государства подчеркнул, что Украина не просит американских солдат воевать против России, но рассчитывает на помощь США в построении эффективной системы обороны.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что на военном полигоне Вооруженных сил Украины прошли проверки нового украинского оружия и военной техники. В частности, больше всего осматривали беспилотники и зенитные установки.


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