08:15 01.10.2018 | Политика | Новости
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В Македонии на референдуме новое название поддержали более 90%

В Македонии, где в воскресенье, 30 сентября, прошел референдум о новом названии страны, более 90% граждан поддержали инициативу.

В Македонии на референдуме новое название поддержали более 90%

За поддержку изменения названия страны отдали свои голоса 91,38% участников, "против" - 5,63 %. Вместе с тем явка составила лишь 36,83 %, тогда как для признания референдума в нем должны принять участие не менее 50 % от всех зарегистрированных избирателей.

Как сообщает "Радио свобода", на референдум в Македонии был вынесен вопрос: "Вы поддерживаете членство в ЕС и НАТО, принимая Договор между Республикой Македонией и Греческой Республикой? ".

Этот договор был полдписан в июне. Он предусматривает изменение названия государства на Северную Македонию, после чего Греция обещает разблокировать уже подготовленное вступление страны в НАТО и переговоры о ее вступлении в Европейский союз.

Референдум имел статус консультативного и не влечет прямых юридических последствий, однако депутаты парламента уже заявляли, что будут уважать его результаты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на три часа дн явка составила 22,56%. Как сообщает Balkan Insight, ссылаясь на Государственную избирательную комиссию Македонии, процесс голосования проходил в демократической атмосфере.


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