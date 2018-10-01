В Македонии на референдуме новое название поддержали более 90%

За поддержку изменения названия страны отдали свои голоса 91,38% участников, "против" - 5,63 %. Вместе с тем явка составила лишь 36,83 %, тогда как для признания референдума в нем должны принять участие не менее 50 % от всех зарегистрированных избирателей.

Как сообщает "Радио свобода", на референдум в Македонии был вынесен вопрос: "Вы поддерживаете членство в ЕС и НАТО, принимая Договор между Республикой Македонией и Греческой Республикой? ".

Этот договор был полдписан в июне. Он предусматривает изменение названия государства на Северную Македонию, после чего Греция обещает разблокировать уже подготовленное вступление страны в НАТО и переговоры о ее вступлении в Европейский союз.

Референдум имел статус консультативного и не влечет прямых юридических последствий, однако депутаты парламента уже заявляли, что будут уважать его результаты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на три часа дн явка составила 22,56%. Как сообщает Balkan Insight, ссылаясь на Государственную избирательную комиссию Македонии, процесс голосования проходил в демократической атмосфере.