08:21 01.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100204696:nastya

В Крым приехала делегация НАТО

На оккупированную часть украинского Крыма приехала делегация представителей НАТО из Норвегии. Как отмечают местные СМИ, они приехали на пять дней и пробудут там до шестого октября.

В Крым приехала делегация НАТО

Отмечается, что в планах делегации посетить четыре города полуострова, а именно МДЦ "Артек", Дома-музея Чехова в Ялте. В Севастополе делегация посетит мемориальный комплекс советских воинов на Сапун-горе и историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический". В Бахчисарае - Ханский дворец и Свято-Успенский пещерный православный монастырь. В Симферополе запланировано посещение мемориального комплекса "Концлагерь Красный".

Кроме того, запланирована встреча с председателем Государственного совета Крыма Владимиром Константиновым.

Делегация состоит из членов группы "Врачи против ядерного оружия" Монс Ли, актриса Ани Хоэль, профессор кафедры статистических наук департамента экономики Университета Осло Тори Шведер, а также фермеры, предприниматели и общественные деятели.

Добавим, что согласно украинскому законодательству, те лица которые посещают Крым без разрешения Украины, автоматично являются персонами нон грата.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", накануне делегаты Болгарии незаконно посетила временно оккупированную Автономную Республику Крым. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Республике Болгария. Отмечается, что в оккупированный Крым прибыли представителя партии "Атака" Христо Маринова и БСП Вани Добрев, а также журналисты и общественные деятели В.Вацева, В.Христовои, В.Диревои, Х.Георгиева и Р.Петкова.


Поделиться
Читайте также:
 
В воскресенье на Донбассе один военнослужащий получил ранение В Львовской области легковушка слетела в кювет, пострадали пять человек В Македонии на референдуме новое название поддержали более 90% В Японии от тайфуна пострадали 102 человек
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив