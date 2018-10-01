В Крым приехала делегация НАТО

Отмечается, что в планах делегации посетить четыре города полуострова, а именно МДЦ "Артек", Дома-музея Чехова в Ялте. В Севастополе делегация посетит мемориальный комплекс советских воинов на Сапун-горе и историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический". В Бахчисарае - Ханский дворец и Свято-Успенский пещерный православный монастырь. В Симферополе запланировано посещение мемориального комплекса "Концлагерь Красный".

Кроме того, запланирована встреча с председателем Государственного совета Крыма Владимиром Константиновым.

Делегация состоит из членов группы "Врачи против ядерного оружия" Монс Ли, актриса Ани Хоэль, профессор кафедры статистических наук департамента экономики Университета Осло Тори Шведер, а также фермеры, предприниматели и общественные деятели.

Добавим, что согласно украинскому законодательству, те лица которые посещают Крым без разрешения Украины, автоматично являются персонами нон грата.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", накануне делегаты Болгарии незаконно посетила временно оккупированную Автономную Республику Крым. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Республике Болгария. Отмечается, что в оккупированный Крым прибыли представителя партии "Атака" Христо Маринова и БСП Вани Добрев, а также журналисты и общественные деятели В.Вацева, В.Христовои, В.Диревои, Х.Георгиева и Р.Петкова.