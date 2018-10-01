В четверг Рада примет закон об изменении приветствия Вооруженных сил, - Парубий

Документ необходимо будет рассмотреть в четверг. Об этом в понедельник, 1 октября, во время согласительного совета сообщил глава Верховной рады Андрей Парубий.

При этом он отметил, что проект уже готов к рассмотрению во втором чтении.

Речь идет о приветствии ВСУ "Слава Украине". Мы имели свою законодательную логику для того, чтобы рассмотреть его и во втором чтении, - напомнил глава украинского парламента, добавив, что после голосования в первом чтении комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрел ряд поправок к законопроекту.

Комитетом были внесены 44 поправки. Только одна из них была отклонена. Фактически комитет объединил всех авторов поправок. Уже в четверг мы сможем рассмотреть этот закон во втором чтении, - пояснил Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале сентября Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об изменении воинского приветствия на "Слава Украине - Героям Слава!", за соответствующий законопроект №9036 проголосовали 283 нардепов.