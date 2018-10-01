03:00 01.10.2018 | Политика | Новости
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В Британии обещают покончить с сетью российских агентов

Великобритания в скором времени покончит с сетью агентов Главного разведывательного управления России на своей территории.

В Британии обещают покончить с сетью российских агентов

Такое заявление в воскресенье, 30 сентября, выступая перед членами правящей партии на съезде в Бирмингеме, сделал министр иностранных дел страны Джереми Хант

По его словам, у нынешнего правительства есть послание Москве. Если они

будут пытаться и запугивать страну, если будут применять химическое оружие и не желают играть по международным правилам, то цена, которую они заплатят обязательно будет очень высокой, - пообещал Хант.

Напомним, именно ГРУ подозревают в организации и осуществлении покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Хант заявлял, что самый большой вызов, который у нас есть на это время - это изменение международного порядка. Есть много вещей, которые действительно волнуют, и Россия сейчас стоит на вершине списка.


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