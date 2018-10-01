В Британии обещают покончить с сетью российских агентов

Такое заявление в воскресенье, 30 сентября, выступая перед членами правящей партии на съезде в Бирмингеме, сделал министр иностранных дел страны Джереми Хант

По его словам, у нынешнего правительства есть послание Москве. Если они

будут пытаться и запугивать страну, если будут применять химическое оружие и не желают играть по международным правилам, то цена, которую они заплатят обязательно будет очень высокой, - пообещал Хант.

Напомним, именно ГРУ подозревают в организации и осуществлении покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Хант заявлял, что самый большой вызов, который у нас есть на это время - это изменение международного порядка. Есть много вещей, которые действительно волнуют, и Россия сейчас стоит на вершине списка.