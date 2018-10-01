Референдум в Македонии признали несостоявшимся

Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил председатель Государственной избирательной комиссии балканской страны Оливер Деркоский. По его данным после подсчета 100% бюллетеней итоговая явка составила 36,91% при необходимой в более чем 50%.

При этом ГИК заявил, что Пентагон предупредил о российском вмешательстве в Македонский референдум.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Македонии более 90% граждан поддержал инициативу. За поддержку изменения названия страны отдали свои голоса 91,38% участников, "против" - 5,63 %. Вместе с тем явка составила лишь 36,83 %, тогда как для признания референдума в нем должны принять участие не менее 50 % от всех зарегистрированных избирателей.