21:32 01.10.2018 | Политика | Новости
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Референдум в Македонии признали несостоявшимся

Референдум о переименовании Македонии на "Республика Северная Македония", который прошел в воскресенье, 30 сентября, признали несостоявшимся.

Референдум в Македонии признали несостоявшимся

Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил председатель Государственной избирательной комиссии балканской страны Оливер Деркоский. По его данным после подсчета 100% бюллетеней итоговая явка составила 36,91% при необходимой в более чем 50%.

При этом ГИК заявил, что Пентагон предупредил о российском вмешательстве в Македонский референдум.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Македонии более 90% граждан поддержал инициативу. За поддержку изменения названия страны отдали свои голоса 91,38% участников, "против" - 5,63 %. Вместе с тем явка составила лишь 36,83 %, тогда как для признания референдума в нем должны принять участие не менее 50 % от всех зарегистрированных избирателей.


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