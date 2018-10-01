Рада этой неделе рассмотрит нападение на журналистов

Как сказано в повестке дня заседания профильного комитета Верховной рады, вопрос будет рассматриваться в среду, 3 октября.

В документе также указано, что народные депутаты интересуются состоянием расследования уголовного правонарушения относительно нападения на корреспондента Дарью Билер, которое произошло в прямом эфире телеканала "NewsONE".

Вопрос резонансных фактов препятствования журналистской деятельности, зафиксированных в 2018 году, - говорится в повестке дня комитета.

Кроме того, народные депутаты рассмотрят обращение от общественной организации "Стоп коррупции" о нападении на съемочную группу в Николаевской области 11 сентября.

Заседание комитета начнется 14:30.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 31 июля облили кислотой общественную активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк. 26 сентября Гандзюк записала первое видеообращение в больнице, где она находится после нападения.