02:00 01.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада этой неделе рассмотрит нападение на журналистов

На этой пленарной неделе народные депутаты намерены рассмотреть состояние расследования нападений на журналистов.

Рада этой неделе рассмотрит нападение на журналистов

Как сказано в повестке дня заседания профильного комитета Верховной рады, вопрос будет рассматриваться в среду, 3 октября.

В документе также указано, что народные депутаты интересуются состоянием расследования уголовного правонарушения относительно нападения на корреспондента Дарью Билер, которое произошло в прямом эфире телеканала "NewsONE".

Вопрос резонансных фактов препятствования журналистской деятельности, зафиксированных в 2018 году, - говорится в повестке дня комитета.

Кроме того, народные депутаты рассмотрят обращение от общественной организации "Стоп коррупции" о нападении на съемочную группу в Николаевской области 11 сентября.

Заседание комитета начнется 14:30.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 31 июля облили кислотой общественную активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк. 26 сентября Гандзюк записала первое видеообращение в больнице, где она находится после нападения.


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