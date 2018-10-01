09:41 01.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко утвердил подписание закона о "едином окне"

Президент Украины Петр Порошенко утвердил законопроект "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины".

Порошенко утвердил подписание закона о

Об этом сообщает пресс-служба гаранта.

Отмечается, что соответствующий законопроект вносит коррективы в Таможенный кодекс Украины и ряд законов в части упрощения нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.

После полного действия и реализации документа, полноценно будет введен механизм "единого окна" путем оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины, что ускорит процесс проведения экспортно-импортных операций и улучшит инвестиционную привлекательность и рейтинговые показатели Украины.

Кроме того, будет уменьшено административное давление и финансовые затраты для бизнеса благодаря уменьшению количества контролирующих органов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная рада Украины поддержала ранее ветированный президентом законопроект №7010 "О внесении изменений Таможенный кодекс и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины".


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