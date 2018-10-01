20:59 01.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко подписал закон о строительстве объектов возобновляемой энергетики

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 1 октября, подписал закон о строительстве объектов возобновляемой энергетики.

Порошенко подписал закон о строительстве объектов возобновляемой энергетики

Документ, в частности, совершенствует некоторые нормы отечественного законодательства с целью стимулирования развития возобновляемой энергетики - производства электроэнергии из энергии ветра. Как сообщает на пресс-службу главы государства, закон будет способствовать устранению административных барьеров, а также повышению уровня прозрачности законодательства по вопросу регулирования градостроительной деятельности и развития альтернативной энергетики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко утвердил законопроект "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины".


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