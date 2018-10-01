Порошенко одобрил ратификацию соглашения с Румынией по военным перевозкам

Как сказано на официальный сайт администрации президента, документ устанавливает общие рамочные условия сотрудничества Украины и Румынии в сфере военных перевозок, в частности определяются сроки, органы, ответственные за военные перевозки, порядок организации, планирования и выполнения перевозок, запрещенные к перевозке грузы, максимальные сроки перевозок и тому подобное.

Закон также позволит усилмить договорно-правовую базу между Украиной и Румынией по осуществлению соответствующего сотрудничества и будет способствовать дальнейшему расширению в духе партнерства сотрудничества в сфере военных перевозок между государствами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале сентября на участке Дуная от Измаила до румынского порта Брэила прошли первые совместные украинско-румынские учения Riverine-2018. В течение трех суток военные моряки и морские пограничники двух стран отрабатывали совместные действия по обеспечению безопасности гражданского судоходства, проведение спасательных и досмотровых операций, маневрирования в специфических условиях речной навигации.