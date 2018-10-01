Порошенко говорил с Меркель об усилении мер по освобождению пленников Кремля

Лидеры двух стан договорились об усилении мер по освобождению пленников Кремля. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, в частности, во время разговора речь шла о ситуации на Донбассе.

При этом Порошенко отметил важность активизации усилий для освобождения всех украинских заложников, включая Олега Сенцова и Романа Сущенко.

Во время разговора также обсуждались перспективы продолжения санкций против России. Собеседники договорились продолжить миротворческие усилия и контакты на высшем уровне для освобождения украинских территорий от российской агрессии.

Кроме того, Порошенко и Меркель обсудили вопросы двусторонней повестки дня, в том числе энергетической безопасности. Собеседники также обсудили повестку дня визита Меркель в Украину, который состоится этой осенью.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко считает, что миротворческая операция поможет вернуть временно оккупированные территории востока страны всего за год. По его словам, на силовое решение проблемы оккупированных территорий военными методами не решится ни один украинский политик, поскольку в Украине ценят человеческие жизни и судьбы людей на оккупированных территориях. Освобождение оккупированных территорий силовыми методами недопустимо, никто не станет рисковать жизнями сотен тысяч мирных украинцев.