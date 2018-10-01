13:32 01.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий заверил, что Рада рассмотрит бюджет-2019 до 20 октября

Закон о государственном бюджете на 2019 год будет рассмотрен парламентом на заседании до 20 октября.

Парубий заверил, что Рада рассмотрит бюджет-2019 до 20 октября

Об этом в понедельник, 1 октября, во время согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий. При этом глава парламента пояснил, что речь идет о рассмотрении проекта в первом чтении.

Он также напомнил, что этого требует бюджетный кодекс и поэтому в первое чтение должно состоятся до этой даты.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что представленный проект государственного бюджета на 2019 год сохраняет все программы развития.

Как сообщал УРА-Информ, 21 сентября Кабинет министров представил проект государственного бюджета на 2019 год в Верховной раде Украины. Документ представила исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова.

Согласно проекту, доходы госбюджета составят 1,29 триллионов гривен, а объемы финансирования оборонного сектора должны составлять не менее 5% от ВВП страны в год.


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