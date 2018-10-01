На президента Украины подали иск в суд

Известно, что общественная организация "Неправительственная организация верховенства права" подала иск к Президенту Украины Петру Порошенко. По их мнению, президент не имел права вмешиваться в деятельность церкви путем обращения о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине

Так, суд открыл уголовное производство по данному административному делу, и назначил на 13 ноября подготовительное заседание.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Шевченковский районный суд города Киева на заседании отменил обязательство бывшему председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова носить электронный браслет. Таким образом, суд удовлетворил в полном объеме ходатайство стороны обвинения.