14:27 01.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100204732:nastya

На президента Украины подали иск в суд

В Окружной административный суд Киева сегодня, первого октября, поступил иск на президента Украины Петра Порошенко. Как сообщает пресс-служба суда, гаранта обвиняют во вмешательстве в делах церкви вопреки Конституции Украины.

На президента Украины подали иск в суд

Известно, что общественная организация "Неправительственная организация верховенства права" подала иск к Президенту Украины Петру Порошенко. По их мнению, президент не имел права вмешиваться в деятельность церкви путем обращения о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине

Так, суд открыл уголовное производство по данному административному делу, и назначил на 13 ноября подготовительное заседание.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Шевченковский районный суд города Киева на заседании отменил обязательство бывшему председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова носить электронный браслет. Таким образом, суд удовлетворил в полном объеме ходатайство стороны обвинения.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине появятся американские системы ПВО Порошенко говорил с Меркель об усилении мер по освобождению пленников Кремля В Украине изменилась процедура установления тарифов на водоснабжение Парубий заверил, что Рада рассмотрит бюджет-2019 до 20 октября
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив