МИД Венгрии не будет отзывать консула из Украины

Об этом сообщается на сайте правительства страны.

По словам пресс-секретаря МИД Венгрии Тамаш Менцер, страна не будет отзывать своего генерального консула в связи с этими делами, независимо от того, насколько сильно украинцы рекомендуют это сделать.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел часовую встречу с главой Министерства иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, во время которой предложил ему самостоятельно отозвать венгерского консула из Закарпатья.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что нынешняя власть Украины ведет активную работу по утеснению венгров на территории страны. Министр утверждает, что Порошенко продолжает свою политику в отношении венгров.