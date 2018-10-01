МИД Украины сам предложит консулу из Берегово покинуть территорию страны, - Беца

В случае если Венгрия не отзовет своего консула из населенного пункта Берегово Закарпатской области, украинская сторона сама предложит ему покинуть территорию нашей страны.
Такое заявление, комментируя отказ дипломатов Венгрии отозвать своего консула, в понедельник, 1 октября, высказала спикер украинского Министерства иностранных дел Марьяна Беца. Она также напомнила, что украинская позиция всегда была последовательной и четкой.
Украинская сторона сама предложила венгерской стороне отозвать консула в Берегово в связи с нарушением им Венской конвенции о консульских сношениях и законодательства Украины и мы сами примем решение о том, что он должен покинуть территорию Украины и прекратить деятельность в Украине, - подчеркнула Беца.
Напомним, сегодня в МИД Венгрии заявили, что Будапешт не намерен отзывать своего генерального консула или консула в населенном пункте Берегово, несмотря на рекомендации Украины.
Как сообщал УРА-Информ, скандал разгорелся после того, как на видео зафиксировали выдачу гражданам Украины венгерских паспортов в Береговом. Данный процесс также сопровождался инструктажем о том, что не стоит сообщать украинским властям о втором паспорте. Также на видео зафиксировано, как украинцы зачитывают клятву, в которой обещают считать Венгрию своей родиной.