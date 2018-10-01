МИД Украины сам предложит консулу из Берегово покинуть территорию страны, - Беца

Такое заявление, комментируя отказ дипломатов Венгрии отозвать своего консула, в понедельник, 1 октября, высказала спикер украинского Министерства иностранных дел Марьяна Беца. Она также напомнила, что украинская позиция всегда была последовательной и четкой.

Украинская сторона сама предложила венгерской стороне отозвать консула в Берегово в связи с нарушением им Венской конвенции о консульских сношениях и законодательства Украины и мы сами примем решение о том, что он должен покинуть территорию Украины и прекратить деятельность в Украине, - подчеркнула Беца.

Напомним, сегодня в МИД Венгрии заявили, что Будапешт не намерен отзывать своего генерального консула или консула в населенном пункте Берегово, несмотря на рекомендации Украины.

Как сообщал УРА-Информ, скандал разгорелся после того, как на видео зафиксировали выдачу гражданам Украины венгерских паспортов в Береговом. Данный процесс также сопровождался инструктажем о том, что не стоит сообщать украинским властям о втором паспорте. Также на видео зафиксировано, как украинцы зачитывают клятву, в которой обещают считать Венгрию своей родиной.