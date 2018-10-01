Консул Венгрии из Закарпатья в ближайшее время вернется домой, - Климкин

Он нарушил Венскую конвенцию о консульских отношениях. Об этом в понедельник, 1 октября,в своем видеообращении заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам после инцидента с выдачей венгерских паспортов, он изложил своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто аргументацию Украины относительно этого вопроса.

Я предложил отозвать конкула. Если это не будет сделано на этой неделе - соответственно вышлем ноту венгерской стороне о его выслуге. Именно на этой неделе, - заверил министр, добавив, что Россия будет использовать эту ситуацию для дестабилизации Украины в целом и Закарпатья в частности.

Вместе с тем министр предостерег граждан Украины от травли венгров Закарпатья.

Наоборот - мы должны помочь нашей венгерской общине и вообще будем действовать с Венгрией вежливо, но очень жестко и последовательно, - резюмировал он.

Напомним, 1 октября, в МИД Венгрии заявили, что Будапешт не намерен отзывать своего генерального консула или консула в населенном пункте Берегово, несмотря на рекомендации Украины.

Как сообщал УРА-Информ, скандал разгорелся после того, как на видео зафиксировали выдачу гражданам Украины венгерских паспортов в Береговом. Данный процесс также сопровождался инструктажем о том, что не стоит сообщать украинским властям о втором паспорте. Также на видео зафиксировано, как украинцы зачитывают клятву, в которой обещают считать Венгрию своей родиной.