Канцлер Германии предлагает создать Совет безопасности для ЕС

Главной целью создания политик называет укрепление формирование нового порядка в вопросах внешней политики.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высказался по этому поводу, подметив, что неприемлемо единое решение при вынесении важных вопросов.

В свою очередь Меркель считает иначе, внешняя политика ЕС, которая базируется в основном на принципе консенсуса, не может быть разумным решением в будущем.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Сообщается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений.