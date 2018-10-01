ЕС планирует лишить Венгрию права голоса в Совете Европы

Отмечается, что члены Европарламента обратились к странам ЕС ввести санкции против Венгрии.

И если большинство стран-членов, увидят серьезный риск нарушения ценностей ЕС в Венгрии, то одобрит его. Совету ЕС также нужно будет выслушать мнение венгерских властей. Страны ЕС могут также обратиться к Венгрии с рекомендациями по противодействию риску.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Сообщается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений.