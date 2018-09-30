12:42 30.09.2018 | Политика | Новости
100204657:roman

Вучич просит Путина помочь ему вернуть Косово

Президент Сербии Вучич попросил и российского лидера Владимира Путина "политической поддержки", чтобы разрешить ситуацию в Косово и Метохии. Об этом передает сербское издание "Вечерние новости".

Вучич просит Путина помочь ему вернуть Косово

Сообащется, что Вучич не готов нарушать мир и стабильность в регионе, но и оставлять вопрос с Косово нерешенным также не собирается. В разговоре с журналистами он признался, что не будет "играть по правилам Ассада" и просить Россию о военной помощи, здесь речь идет о дипломатической и политической поддержке на международной арене.

"Через два дня у меня будет встреча с президентом Путиным, мы поговорим обо всех важных вопросах для Сербии, конечно, приоритетом будет ситуация в Косово и Метохии. Мы оповестим президента Путина обо всем, что происходит", - отметил Вучич.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Косово сотни ветеранов войны заблокировали дорогу к селу Баня, которое собирается посетить президент Сербии Александр Вучич.


Поделиться
Читайте также:
 
США хочет "опоясать" Россию морским эмбарго В Киеве в собственной квартире сгорел ветеран Афганской войны Lego начнет выпускать серию конструкторов для взрослых Трамп раскрыл детали своей "интимной" переписки с Ким Чен Ыном
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив