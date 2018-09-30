Вучич просит Путина помочь ему вернуть Косово

Сообащется, что Вучич не готов нарушать мир и стабильность в регионе, но и оставлять вопрос с Косово нерешенным также не собирается. В разговоре с журналистами он признался, что не будет "играть по правилам Ассада" и просить Россию о военной помощи, здесь речь идет о дипломатической и политической поддержке на международной арене.

"Через два дня у меня будет встреча с президентом Путиным, мы поговорим обо всех важных вопросах для Сербии, конечно, приоритетом будет ситуация в Косово и Метохии. Мы оповестим президента Путина обо всем, что происходит", - отметил Вучич.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Косово сотни ветеранов войны заблокировали дорогу к селу Баня, которое собирается посетить президент Сербии Александр Вучич.