Во вторник профильный комитет рассмотрит требование об отставке Супрун

Как сказано в повестке дня профильного комитета, в частности, комитет намерен рассмотреть проект постановления о несоответствии Супрун и ее заместителя Александра Линчевского занимаемым должностям.

Постановление об обращении к правительству с требованием уволить Супрун зарегистрировано группой народных депутатов в июле 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Супрун инициировала кадровые перестановки в Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. По ее инициативе 19 сентября Кабмин отстранил главу службы Наталью Гудзь и ее первого заместителя. В Минздраве подчеркивали, что из-за действий руководства Гослекслужбы неоднократно останавливался процесс иммунизации украинцев.