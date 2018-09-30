23:47 30.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100204686:Polishuk

Во вторник профильный комитет рассмотрит требование об отставке Супрун

Во вторник, 2 октября, парламентский комитет по вопросам здравоохранения планирует рассмотреть обращение к правительству с требованием уволить исполняющего обязанности министра здравоохранения Уляну Супрун.

Во вторник профильный комитет рассмотрит требование об отставке Супрун

Как сказано в повестке дня профильного комитета, в частности, комитет намерен рассмотреть проект постановления о несоответствии Супрун и ее заместителя Александра Линчевского занимаемым должностям.

Постановление об обращении к правительству с требованием уволить Супрун зарегистрировано группой народных депутатов в июле 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Супрун инициировала кадровые перестановки в Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. По ее инициативе 19 сентября Кабмин отстранил главу службы Наталью Гудзь и ее первого заместителя. В Минздраве подчеркивали, что из-за действий руководства Гослекслужбы неоднократно останавливался процесс иммунизации украинцев.


Поделиться
Читайте также:
 
Гройсман заверил, что проект бюджета-2019 сохраняет все программы развития Египет заявил о выходе на самообеспечение по газу Возле берегов Турции затонуло судно с нелегалами, пять человек погибшие На Донбассе в воскресенье боевики шесть раз открывали огонь
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив