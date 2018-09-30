19:59 30.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине растет количество сторонников вступления страны в ЕС и НАТО, - Порошенко

На сегодняшний день в Украине стремительно растет количество сторонников вступления страны в Европейский союз и НАТО.

В Украине растет количество сторонников вступления страны в ЕС и НАТО, - Порошенко

Из-за российской агрессии Украина стала более европейским и готова защищать европейские и трансатлантические ценности. Такое мнение в воскресенье, 30 сентября, в интервью для программы GPS высказал президент Украины Петр Порошенко.

При этом он поблагодарил Путина за то, что сделал Украину более европейской.

В Украине в 2013 году количество украинцев, поддерживающих трансатлантическую интеграцию, членство в НАТО, достигало 16%. Сейчас же таких людей уже более 54%, - пояснил глава государства, добавив, что в 2013 году количество украинцев, поддерживающих европейскую интеграцию, членство в ЕС, достигало 33%, а сейчас из уже 74%.

Напомним, 20 сентября народные депутаты отправили на рассмотрение в Конституционный суд Украины президентский законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Как сообщал УРА-Информ, в пятницу, 28 сентября, в КСУ поступило конституционное обращение Верховной рады Украины по законопроекту №9037. Народные депутаты просят суд проверить проект закона на соответствие статьям 157 и 158 Основного закона, которые вносят изменения в Конституцию относительно закрепления курса государства на вступление в Евросоюз и НАТО.


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