В среду профильный парламентский комитеты Рады займется языковой политикой

Как сказано в повестке дня комитетов, опубликованных в воскресенье, 30 сентября, на сайте пара лента, в среду, в частности, в комитете по вопросам культуры и духовности займутся законопроектом "Об общих принципах и принципы реализации языковой политики в Украине" № 8550.

В свою очередь комитет по вопросам прав человека и нацменьшинств в среду рассмотрит еще пять депутатских законопроектов проектов: "О языках в Украине", "О государственном языке", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", и "О функционировании украинского языка как государственной и порядок применения других языков в Украине".

Напомни, как сообщал УРА-Информ, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий в четверг, 27 сентября, подписал законопроект №8490. Проект так называемого закона "Маски-шоу стоп"-2 передан на подпись президенту. Как написал на своей страничке в Twitter глава парламента, он уверен что это реальный инструмент для защиты честного бизнеса.