Трамп раскрыл детали своей "интимной" переписки с Ким Чен Ыном

По его словам, ему никогда не приходилось получать таких "теплых" писем с рук европейских лидеров. В текстах Кима читается образованность и невероятное понимание ситуации. в которой теперь оказались наши государства.

Американский лидер признался, что также "не жалеет" слов ради разрядки в отношениях с Северной Кореей. Однако, показать журналистам хоть одно из писем Трамп наотрез отказался.

Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео на прошлой неделе заявил, что Соединенные Штаты готовы возобновить переговоры с Северной Кореей, после того, как Пхеньян пообещал демонтировать свои основные ракетные установки и закрыть свой главный ядерный комплекс в Йонбене.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен, что второй саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном пройдет "совсем скоро".