12:21 30.09.2018 | Политика | Новости
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США хочет "опоясать" Россию морским эмбарго

Соединенные Штаты Америки рассматрвиают вариант морской блокады России с целью ограничения поставок энергоресурсов на Ближнем Востоке. Об этом передает Washington Examiner.

США хочет

По словам министра внутренних дел США ​Райана Зинке, американские санкции должны выполняться в полной мере, а для этого необходим четкий контроль за всеми морскими маршрутами, по которым российские энергоресурсы могут попадать на внешние рынки.

Россия заинтересована в присутствии на Ближнем Востоке, но ее политические решения противоречат и нарушают международные соглашения, на которые опираются большинство стран. Ближний Восток — это прекрасный рынок для российской нефти и газа, подчеркнул Зинке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США осуждают российские атаки на гражданские суда в Азовском море.


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