США хочет "опоясать" Россию морским эмбарго

По словам министра внутренних дел США ​Райана Зинке, американские санкции должны выполняться в полной мере, а для этого необходим четкий контроль за всеми морскими маршрутами, по которым российские энергоресурсы могут попадать на внешние рынки.

Россия заинтересована в присутствии на Ближнем Востоке, но ее политические решения противоречат и нарушают международные соглашения, на которые опираются большинство стран. Ближний Восток — это прекрасный рынок для российской нефти и газа, подчеркнул Зинке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США осуждают российские атаки на гражданские суда в Азовском море.