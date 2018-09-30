Референдум в Македонии оказался под угрозой срыва

По состоянию на три часа дня явка составила 22,56%. Как сообщает Balkan Insight, ссылаясь на Государственную избирательную комиссию Македонии, процесс голосования проходит в демократической атмосфере.

При этом для того, чтобы референдум был действительным, должны проголосовать как минимум 50% граждан страны, имеющих право голоса.

В свою очередь наблюдатели отмечают, что пока явка существенно ниже, чем на недавних парламентских выборах, и преодоление необходимой границы под угрозой, пишет "Радио Свобода".

Напомним, в Македонии в семь часов утра по местному времени начался референдум о переименовании страны. Избирательные участки закрылись в восемь часов вечера.

Как сообщал УРА-Информ, избирателям предложено одобрить соглашение с Грецией, по которому страна примет название "Северная Македония". Это должно открыть ей дорогу к вступлению в НАТО, а в перспективе - в Европейский союз. Сейчас его блокирует Греция, которая не приемлет название "Республика Македония".