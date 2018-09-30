Петер Сийярто стал завсегдатаем базы "Миротворца" - ФОТО

Администраторы сайта опубликовали "огрехи" Сийярто, из-за которых он попал в список "врагов Украины:

- Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины;

- Прямые угрозы вооруженным вторжением в Украину;

- Вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержка сепаратистских настроений в Украине;

- Участие в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины.

Напомним, что на прошлой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что нынешняя власть Украины ведет активную работу по утеснению венгров на территории страны. Сийярто считает, что именно таким образом украинский президент пытается получить общественную поддержку, которая сейчас очень низкая.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на портале знаменитой базы " Миротворца" стали появляться имена жителей Закарпатье, которые подали заявки на получение венгерского паспорта.