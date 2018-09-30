Литва призвала Россию немедленно "убраться" с украинской земли

Вильнюс никогда не признавал, не признает и не признает российскую оккупацию украинского Крыма. Литва будет делать все возможное, чтобы вместе с международным сообществом вернуть украинские территории.

Ринкевич также напомнил представителям ООН, что Россия может быть причастна к террористическим актам в Европе, и тогда не нужно "лить слезы", говоря, мол "мы не были готовы к такому сценарию развития событий".

"Я уверен, что однажды в Украине международное право победит и территориальная целостность Украины, как и других восточных партнеров ЕС, будет восстановлена", - сказал Ринкевич.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правительство Украины направило ноту протеста Российской Федерации из-за очередной поставки гуманитарного комвоя с неизвестным грузом на территорию оккупированного Донбасса.