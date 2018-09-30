08:00 30.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Я надеюсь вернуть Донбасс в 2019 году, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что миротворческая операция поможет вернуть временно оккупированные территории востока страны всего за год. 

Я надеюсь вернуть Донбасс в 2019 году, - Порошенко

По его словам, на силовое решение проблемы оккупированных территорий военными методами не решится ни один украинский политик, поскольку в Украине ценят человеческие жизни и судьбы людей на оккупированных территориях. Освобождение оккупированных территорий силовыми методами недопустимо, никто не станет рисковать жизнями сотен тысяч мирных украинцев.

Президенту РФ Владимиру Путину нужна вся территория Украины, потому Российской империи без Украины не существует, подчеркнул Порошенко. 

"Желаем, чтобы в 2019 году Донбасс был возвращен в Украину, а Украина вернулась в Донбасс", - отметил глава государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко дал прогнозы роста отечественной экономики на конец 2018 года.


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