11:57 29.09.2018 | Политика | Новости
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Венесуэльские мигранты становятся главной проблемой Южной Америки

Президент Колумбии Иван Дуке считает, что из-за наплыва венесуэльских мигрантов страна может потерять 1,5 млн долларов. Об этом передает EFE.

Венесуэльские мигранты становятся главной проблемой Южной Америки

Сообщается, что по итогам встречи с вице-президентом Всемирного банка, отвечающего за Латинскую Америки и страны Карибского бассейна, Хорхе Фамильяром, Дуке заявил, что Богота не готова терять 0,5 процентов своего ВВП из-за постоянной политической нестабильности в соседней Венесуэле.

В случае, если миграционные потоки на Колумбийской границе не будут остановлены правительством Мадуро, Колумбия вынуждена будет полностью пересмотреть политику в отношении миграционного законодательства. В свою очередь, Фамильяр пообещал помочь Дуке в получении кредитов, которые он предоставляет на длительное время странам, страдающим от миграционных трудностей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно руководство Перу отказывается принимать венесуэльских мигрантов, которые пытаются нелегально устроиться на работу в их стране.


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