Порошенко призвал международное сообщество "изолировать" Россию от остального мира

Мировое сообщество едино в поддержке Украины в ее неравноправном противостоянии с Россией. От Великобритании до Польши, от Норвегии до Австралии абсолютно везде звучат призывы к солидарности с украинским народом.

На сегодняшний день Украина, США, Германия, Франция имеют настолько общее видение миротворческой миссии на Донбассе, подчеркнул президент

"Россия, как и раньше, находится в международной изоляции. И это было четко продемонстрировано в ООН. Вместе с тем, Украина была одним из первых приоритетов для многих лидеров иностранных государств", - отметил украинский лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко дал прогнозы роста отечественной экономики на конец 2018 года.