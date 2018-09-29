Порошенко призвал международное сообщество "изолировать" Россию от остального мира

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россию нужно "держать в изоляции" от либерально-демократического мира. Об этом он заявил во время открытия 10-го международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы" в Харькове.
Мировое сообщество едино в поддержке Украины в ее неравноправном противостоянии с Россией. От Великобритании до Польши, от Норвегии до Австралии абсолютно везде звучат призывы к солидарности с украинским народом.
На сегодняшний день Украина, США, Германия, Франция имеют настолько общее видение миротворческой миссии на Донбассе, подчеркнул президент
"Россия, как и раньше, находится в международной изоляции. И это было четко продемонстрировано в ООН. Вместе с тем, Украина была одним из первых приоритетов для многих лидеров иностранных государств", - отметил украинский лидер.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко дал прогнозы роста отечественной экономики на конец 2018 года.