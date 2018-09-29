Макрон пригласил Джеймса Мэттиса в Елисейский дворец

Главной целью встречи является координация действий руководства НАТО и его американских союзников в Европе. Кроме того, Мэттис примет участие во встрече министров обороны стран-членов НАТО. Министр планирует провести, как минимум, 10-12 встреч с лидерами европейских государств.

Первый визит запланирован на понедельник, Мэттис в стенах Елисейского дворца планирует обсудить обороноспособность Западных держав перед вероятным противником,

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп готов принять решение о срочном отстранении от должности главу американского оборонного ведомства Джеймса Мэттиса. На правах анонимности сотрудники признались, что Трамп недоволен Мэттис из-за того, что последний отказывается публично поддерживать все инициативы президента и хвалить его.