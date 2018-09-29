12:22 29.09.2018 | Политика | Новости
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Макрон пригласил Джеймса Мэттиса в Елисейский дворец

Министр обороны США Джеймс Мэттис готовится к рабочий поездке и встрече с французским президентом Эммануелем Макроном. Об этом говорится на сайте американского военного ведомства.

Макрон пригласил Джеймса Мэттиса в Елисейский дворец

Главной целью встречи является координация действий руководства НАТО и его американских союзников в Европе. Кроме того, Мэттис примет участие во встрече министров обороны стран-членов НАТО. Министр планирует провести, как минимум, 10-12 встреч с лидерами европейских государств. 

Первый визит запланирован на понедельник, Мэттис в стенах Елисейского дворца планирует обсудить обороноспособность Западных держав перед вероятным противником, 

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп готов принять решение о срочном отстранении от должности главу американского оборонного ведомства Джеймса Мэттиса. На правах анонимности сотрудники признались, что Трамп недоволен Мэттис из-за того, что последний отказывается публично поддерживать все инициативы президента и хвалить его. 


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