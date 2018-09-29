Джонсон готов помочь Мэй выйти из кризиса из-за Brexit

Об этом передает The Telegraph.

По его словам, необходимо искать дополнительный люфт, чтобы страна не погрузилась в экономический кризис из-за финансовых обязательств перед Брюсселем. Борис предложил Лондону провести несколько раундов переговоров с европейскими чиновниками, чтобы добиться подписания комплексной экономической и торговой сделке между странами, пусть и на измененных условиях.

"Следующие недели являются решающими. Если мы продолжим текущий курс, то, боюсь, предадим продолжительный прогресс", - подчеркнул Джонсон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Лейбористская партия Великобритании намерена инициировать процесс повторного проведения референдума Brexit, ограничив требования выдвигаемые Лондону со стороны ЕС.