08:00 29.09.2018 | Политика | Новости
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Джонсон готов помочь Мэй выйти из кризиса из-за Brexit

Экс-министр иностранных дел Британии Борис Джонсон считает, что Британия должна искать другие варианты продление договора о свободной торговле с ЕС. 

Джонсон готов помочь Мэй выйти из кризиса из-за Brexit

Об этом передает The Telegraph.

По его словам, необходимо искать дополнительный люфт, чтобы страна не погрузилась в экономический кризис из-за финансовых обязательств перед Брюсселем. Борис предложил Лондону провести несколько раундов переговоров с европейскими чиновниками, чтобы добиться подписания комплексной экономической и торговой сделке между странами, пусть и на измененных условиях.

"Следующие недели являются решающими. Если мы продолжим текущий курс, то, боюсь, предадим продолжительный прогресс", - подчеркнул Джонсон

Как сообщалось в "УРА-Информ", Лейбористская партия Великобритании намерена инициировать процесс повторного проведения референдума  Brexit, ограничив требования выдвигаемые Лондону со стороны ЕС.


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