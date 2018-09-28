16:51 28.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В правительстве продлили спецобязательства для "Нафтогаза"

В пятницу, 28 сентября, Кабинет министров Украины постановил продлить действие специальных обязательств (ПСО) для Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

В правительстве продлили спецобязательства для

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

По его словам, дело спецобязательств в очередной раз отсрочили, на это раз до 18 октября 2018 года. Как известно, ранее такие обязательства были продлены только до первого октября.

Вместе с тем Насалик обьяснил, почему украинское правительство врямя от времени дает отсрочку спецобязательствам для "Нафтогаза". Дело в том, что власти Украины вели переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), который настаивает на повышении цен на газ для населения до уровня импортного паритета, подчеркнул министр.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная компания "Нафтогаз Украина" по новым правила будет осуществлять продажу газа для коммерческих потребителей. Отныне компания будет осуществлять продажи только по долгосрочным контрактам, которые заключили ранее. А тем потребителям, которые не успели заключить такие контракты, газ будет продавятся по нефиксированной цене.


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